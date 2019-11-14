Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Астроном-любитель из крымского поселка Научный Геннадий Борисов, который открыл первую межзвездную комету, открыл новую комету в Солнечной системе. Она стала девятым звездным объектом, открытым жителем полуострова.

Ранее сообщалось, что в августе Борисов первым в мире открыл межзвездную комету, которая получила его имя. Ее обнаружили на границе созвездий Рыси и Рака и движется со скоростью около 30 км/с.

"Комета новая открыта мною в начале ноября. Я только-только получил циркуляр из Центра малых планет Международного астрономического союза. Это не межзвездная комета, а обычная, которая является объектом нашей Солнечной системы. Она получила наименование C2019V1 (Borisov). Это состоявшееся, подтвержденное открытие", - сообщил Борисов.

По его словам, комета находится на границе созвездий Ориона и Близнецов и через несколько дней войдет в Близнецы. Он отметил, что комета относится к 19-19,5 звездной величине.

"Это далекий объект, летит в Млечном Пути, среди большого количества звезд", - пояснил он.

Элементы орбиты пока окончательно не определены из-за полнолуния. Визуально комету увидеть можно будет только в телескоп с ПЗС-камерами. С 17 ноября наблюдение за кометой продолжат для уточнения элементов ее орбиты.

Комета стала девятой по счету, открытой Борисовым. Первое открытие кометы им было сделано в 2013 году.