Съезд коренных малочисленных народов пройдет на Чукотке в 2020 году

ТАСС, 14 ноября. Шестой съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока пройдет на Чукотке в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

"По поручению губернатора Романа Копина управление по делам коренных малочисленных народов Чукотки начало подготовку к проведению шестого съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Чукотском автономном округе. Он запланирован на 2020 год и соберет делегатов из всех районов региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители Чукотки неоднократно предлагали провести съезд для обсуждения мер по развитию оленеводства, морзверобойного промысла и других актуальных для коренного населения округа вопросов. В работе съезда примут участие власти, некоммерческие организации, представляющие интересы коренных малочисленных народов, и местные жители. В ходе съезда будут представлены проекты социально-экономического развития коренных народов, в том числе взаимоотношения с недропользователями

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в округе проживают представители 23 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Ранее в Чукотском автономном округе съезды коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока проходили пять раз, начиная с 1994 года.