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В Думе предложили проанализировать эффективность мер поддержки Дальнего Востока

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов добавил, что не все предложенные механизмы работают, и основной показатель этого - продолжающийся отток населения
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов Юрий Смитюк/ТАСС
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Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил, чтобы Госдума совместно с Минвостокразвития и властями регионов проанализировали меры поддержки Дальнего Востока, выявили неэффективные и сосредоточились на самых действенных. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в четверг.

"Пять лет показали, какие меры поддержки со стороны государства эффективны, а какие инструменты не оказали должного воздействия на экономику и социальное развитие Дальнего Востока. Нам совместно с министерством и регионами необходимо провести анализ всех мер поддержки и отказаться от неэффективных, а сконцентрировать внимание и все ресурсы на самых действенных", - сказал он.

Он отметил, что в регионе внедрены новые инструменты развития территорий, поддержки бизнеса. При этом, по мнению депутата, не все предложенные механизмы работают, и основной показатель этого - продолжающийся отток населения с Дальнего Востока.

По его словам, поддержка бизнеса должна сопровождаться развитием социальной сферы, чтобы вложения в экономику были ощутимыми для дальневосточников, помогали улучшать их жизнь.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Существует также программа "Дальневосточный гектар", в рамках которой россияне могут получить в пользование участки земли на Дальнем Востоке. Сейчас внедряется новая мера поддержки дальневосточников - льготная ипотека под 2%, которая будет доступна молодым семьям и получателям "гектаров".

Теги
РоссияДальний Восток
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