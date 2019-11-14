В Оренбурге открыли памятник толковому словарю Владимира Даля

ОРЕНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Бронзовый памятник "Толковому словарю живого великорусского языка" Владимира Даля, установленный на центральной улице Оренбурга, открыли в четверг, сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.

"Не сомневаюсь, что арт-объект станет центром притяжения для оренбуржцев и гостей города. И мы гордимся тем, что идея создать памятник словарю Даля родилась и воплотилась у нас в Оренбуржье", - цитирует губернатора Оренбургской области Дениса Паслера пресс-служба.

Памятник представляет собой круговую панораму - рабочий стол Даля с чернильницей, свечой, четырьмя книгами, одна из которых открыта, и его портретом. Проект памятника, подготовленный инициатором идеи - благотворительным фондом "Евразия", в ноябре 2018 года был заявлен на Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей "Культурный след". В феврале после трехмесячного всенародного интернет-голосования он оказался в числе победителей, заняв второе место. Большую часть финансирования при изготовлении памятника взял на себя научно-образовательный союз "Родное слово".

"Вклад Владимира Даля в развитие отечественной лексикографии неоценим. Именно поэтому на протяжении многих лет мы проводим в день его рождения, 22 ноября, всероссийский праздник - День словаря, а в настоящее время готовится указ президента Российской Федерации об установлении этой памятной даты", - приводит пресс-служба слова председателя научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово", члена Совета при президенте РФ по русскому языку Константина Деревянко.

Организатор всероссийского конкурса "Культурный след", исполнительный директор некоммерческого партнерства содействия изучению современной культуры и литературы "Живая классика" Марина Смирнова на церемонии открытия отметила, что памятник толковому словарю Даля послужит отправной точкой для развития нового туристического и культурного бренда Оренбургской области.

Фонд "Евразия" совместно с Оренбургским государственным педагогическим университетом после открытия памятника провели презентацию Оренбургского областного словаря, добавили в пресс-службе. Даль собирал словарный материал на протяжении восьми лет своей службы в Оренбурге, спустя практически два столетия оренбургский ученый Борис Моисеев отобрал для областного словаря около 7 000 слов и словосочетаний, характеризующих диалектное многообразие Оренбуржья. Издание стало подарком к 100-летию университета, к 275-летию Оренбургской губернии и 85-летию Оренбургской области, отмечаемым в 2019 году. Книга вышла в Оренбургском книжном издательстве им. Г. П. Донковцева тиражом 1 000 экземпляров.