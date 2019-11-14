Найденного рыбаками в Якутии фламинго самолетом отправили в зоопарк

ЯКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Фламинго, обнаруженного жителями Нюрбинского района на местном водоеме, перевезли в Якутск на самолете и передали работникам регионального зоопарка "Орто-Дойду". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии" .

"Самолет по маршруту Нюрба - Якутск приземлился в 13:30, согласно расписанию. Птица перенесла полет хорошо, но взлет, скорее всего, из-за запуска двигателей заставил ее немного поволноваться. Неудобство пассажирам птица не доставила, перевозили ее в коробке с отверстиями", - сказали ТАСС в пресс-службе, добавив, что все расходы по перевозке взяла на себя авиакомпания.

Ранее жители Нюрбинского района Якутии обнаружили на местном водоеме фламинго, который до этого на территории республики не встречался. Местные жители забрали его к себе и сообщили о находке природоохранным ведомствам. На место выехали специалисты Нюрбинского комитета государственного экологического надзора.

Различные виды фламинго обычно обитают в Африке, на Кавказе, в Юго-Восточной и Центральной Азии, а также в Южной и Центральной Америке. Эти птицы живут в крупных колониях по берегам мелких водоемов. Браконьерство и разорение гнезд привело к сокращению их численности.