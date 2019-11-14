На международный форум в Волгоград съехались почти 100 сотрудников музеев и историков

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция "Военно-исторические аспекты жизни Юга России XVII-XXI вв.: вопросы изучения и музеефикации" открылась в четверг в Волгограде, на этот представительный форум съехались почти 100 историков, ученых и представителей музеев, сообщила ТАСС пресс-секретарь музея-панорамы "Сталинградская битва" Татьяна Приказчикова.

"Участие в форуме принимают почти 100 представителей военно-исторических музеев, архивов, научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений, историков из России, стран ближнего и дальнего зарубежья", - сказала пресс-секретарь.

Основные мероприятия научного форума в течение двух дней пройдут в музее-панораме "Сталинградская битва". Также будут задействованы площадки Волгоградского института управления - филиал РАНХиГС, Волгоградской академии МВД, интерактивного музея "Россия - моя история" и мемориально-исторического музея. В рамках конференции запланированы дискуссии, работы по секциям, экскурсионная программа.

"Конференция посвящена актуальным вопросам военной истории Юга России. Здесь будут рассматриваться сюжеты, связанные с военными конфликтами, войнами, которые пришлось пережить этой территории начиная с петровских и даже с допетровских времен и до ХХ века, до Сталинградской битвы. Конференция проходит при поддержке фонда "История Отечества", который создан по указу президента в 2016 году, он действует в целях поддержки проектов, направленных на популяризацию отечественной истории, и на конкурсной основе поддерживает такие проекты", - сказал журналистам директор фонда Константин Могилевский.

Среди зарубежных участников конференции - представители музеев из Австрии, Великобритании, Италии и Польши. Они планируют в дальнейшем более тесное сотрудничество с музеем "Сталинградская битва". Адъюнкт института истории Папского университета Иоанна Павла II в Кракове, доктор гуманитарных наук в области истории (Польша) Павел Крокош сообщил журналистам, что в его планах совместно с волгоградским музеем найти архивные материалы и установить имена и фамилии поляков, которые в составе Красной Армии принимали участие в Сталинградской битве. "Как мне сказали, ранее никто не работал с этими источниками, которые есть в фондах музея по этой теме. Если нам повезет, и мы найдем эти архивные документы, то издадим сборник с фамилиями поляков, а может даже с фотографиями", - сказал Крокош.

Международная научно-практическая конференция организована музеем-заповедником "Сталинградская битва" при поддержке Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества.