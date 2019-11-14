В Ингушетии построят новую дорогу к предгорному селу в 2020 году

МАГАС, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены построить новую дорогу от Малгобека к приграничному с Северной Осетией предгорному селу Вежарий в 2020 году, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы главы региона.

"Проектно-сметная документация уже готова. До конца следующего июля между Малгобеком и селением Вежарий появится новая удобная автомобильная дорога", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Как сообщается, главой региона решение по строительству дороги было принято после коллективного письма, поступившего от имени жителей населенного пункта. В своем обращении сельчане рассказали о трудностях, связанных с транспортным сообщением - отсутствие качественной дороги ощутимо усложняет им путь до административного центра, расположенных там важных социальных объектов и других сел района.

Серпантин протяженностью в 14 км появился между населенными пунктами еще в середине 1980-х годов. С тех пор периодически проводились ремонтные работы. Помимо очевидного отсутствия комфорта, данный факт препятствует полноценному развитию отдаленного села, являющегося крайней северной населенной точкой Ингушетии.