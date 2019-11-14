Недостроенный отель во Владивостоке превратят в многофункциональный центр

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Один из двух отелей в центре Владивостока, которые строились под брендом Hyatt ("Хайатт"), перезапустят под управлением японского оператора. Второй превратят в многофункциональный центр с офисами и гостиничными номерами. Об этом сообщили ТАСС в Агентстве по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Строительство двух пятизвездочных отелей "Хаятт" включили в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не построили в срок и до сих пор не сданы в эксплуатацию, хотя находятся в высокой степени готовности.

"Планируется приспособление комплекса на мысе Бурный под МФЦ (многофункциональный центр - прим. ТАСС), включающий гостиничные номера, офисные помещения и оздоровительный центр", - сообщили в агентстве.

Уточняется, что объект на мысе Бурный планируется достроить во втором квартале 2021 года.

Также в агентстве указали, что достройка второй гостиницы на Корабельной набережной должна завершиться до сентября 2020 года. Объект перезапустят как пятизвездочный отель под управлением японского оператора Okura.

Российский аукционный дом (РАД) 15 апреля продал отели на Корабельной набережной и мысе Бурном во Владивостоке за 1,6 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно. Покупателем обоих лотов стала дочерняя компания холдинга "Базовый элемент" - "Парк-отель "Бурдугуз".

Стройка обоих отелей была заморожена в 2014 году.

До этого бюджетные инвестиции в строительство гостиниц составили более 14 млрд рублей. Депутаты законодательного собрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, сроки сдачи объектов не раз переносились, но ни один из них не был выдержан.