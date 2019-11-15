Циклон принес сильные снегопады в Хабаровский край

ХАБАРОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Сместившийся с территории Китая циклон принес сильные осадки и ветер в Хабаровский край. Снег идет практически на всей территории региона. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре в пятницу.

В четверг циклон из Китая испортил погоду в нескольких дальневосточных регионах, включая Хабаровский край.

"Циклон ушел на Сахалин, смещается в Охотское море, продолжает оказывать влияние на погоду в регионах. В Хабаровском крае снег, местами очень сильный, идет почти по всей территории, за исключением южных районов. Месячная норма осадков выпала в Советско-Гаванском районе, около месячной нормы ожидаем к концу дня на севере края", - сказали в ведомстве.

По всей территории региона отмечается сильный ветер, на побережье Татарского пролива - до 25 м/с, севернее - до 26 м/с. Температура воздуха упала на 4-6 градусов ниже нормы, что соответствует температурам начала декабря. В отдельных районах ночью - 20 градусов мороза, днем - 13 градусов. Циклон будет оказывать влияние на регион еще минимум сутки, затем ветер начнет стихать, температуры повышаться.

Сильный ветер и снег привел к локальным отключениям в некоторых поселениях Хабаровского края, сообщили агентству в ГУ МЧС России по региону. Часть аварий уже устранили. Из-за снега и ветра закрыты две дороги в крае. Не работает паромная переправа на Сахалин. В ГИБДД региона не зафиксировали значительного роста ДТП из-за непогоды. Всего за сутки в крае произошло 44 аварии, в которых пострадали семь человек и двое погибли. В смертельных ДТП водители не учли обстановку в метель. На дорогах в населенных пунктах работает техника, улицы расчищают от снега, посыпают специальной смесью.