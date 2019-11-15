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Стрельба в колледже в Благовещенске

Учебные заведения Благовещенска работают штатно

Но в них усилены меры безопасности

ТАСС, 15 ноября. Все учебные заведения Благовещенска, кроме Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства, где накануне произошла стрельба, начали в пятницу работу в штатном режиме. При этом в них усилены меры безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минобразования.

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"Все учебные заведения работают штатно. В них усилены меры безопасности, ужесточен пропускной контроль", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что занятия в самом колледже, где произошла стрельба, отложены до понедельника, 18 ноября.

Собеседник агентства добавил, что в пятницу в городе проводят работу по определению потребности учебных заведений в арочных металлодетекторах.

В четверг начальник УМВД Амурской области Николай Аксенов заявил об изъянах в безопасности учебных заведений региона. Он же предложил усилить пропускной режим в учреждения образования, установить во всех зданиях входные металлодетекторы, организовать изучение морально-психологического климата в коллективах. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил незамедлительно усилить меры безопасности в социальных и образовательных учреждениях региона.

При этом накануне мэрия Благовещенска по итогам проведенной инвентаризации сообщила, что все школы города оборудованы системами безопасности, в том числе тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения.

Теги
РоссияСтрельба в колледже в Благовещенске
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