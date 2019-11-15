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Власти Приамурья до конца года обеспечат жильем 170 детей-сирот

Помимо этого, в регионе планируют открыть три новых детских сада

ТАСС, 15 ноября. Власти Амурской области предоставят до конца 2019 года жилье 170 детям-сиротам, проживающим в регионе. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства области.

Как сообщал в июле губернатор региона Василий Орлов, всего в жилье нуждаются 2,9 тыс. детей-сирот, проживающих на территории области. Они достигли возраста 18 лет, но не реализовали своего права на обеспечение жильем.

"В министерстве социальной защиты большое значение придают обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца декабря все 170 человек получат благоустроенное жилье. На эти цели по региональной программе в этом году выделено более 194 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным пресс-службы, в области планируется до конца года открыть три новых детских сада для детей до трех лет. Они появятся в Белогорске, Благовещенске и селе Усть-Ивановка для 410 детей в рамках нацпроекта "Демография". Готовятся к запуску и два лечебных учреждения - кардиологический дистанционный консультативный центр на базе регионального сосудистого центра в Амурской областной клинической больнице и региональный сосудистый центр в городе Зея.

Финансирование обеспечения жильем детей-сирот осуществляется по программе "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", рассчитанной на 2014-2020 годы. Для этого в бюджете Амурской области в 2019 году предусмотрено 194,13 млн рублей. Больше 77 млн рублей - средства региона, 116,57 млн рублей - из федерального бюджета.

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Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичДальний Восток
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