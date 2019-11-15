Глава Приамурья назвал причины ЧП в колледже в Благовещенске

ТАСС, 15 ноября. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал в пятницу недостатки в воспитательной работе одной из причин стрельбы, которую в четверг устроил студент в колледже в Благовещенске.

"Это причины, когда ребенок оказывается в некомфортной обстановке. Как следствие, происходят такие ситуации, как та, что произошла у нас вчера. Практика показывает, что преподавательское сообщество, родители, сами ученики зачастую не хотят выносить сор из избы, что, к сожалению, приводит к трагическим событиям", - сказал Орлов, выступая на сессии законодательного собрания Амурской области.

Губернатор призвал депутатов включиться в профилактику подобных ситуаций.

"Вы много работаете на территории, вы в обязательном порядке посещаете образовательные учреждения. Я прошу вас обратить на этот вопрос самое пристальное внимание. Прошу вас в эту работу включиться и при посещении образовательных учреждений в обязательном порядке погружаться в эту тему, задавать вопросы и помогать нам с принятием правильных решений во избежание повторения подобных ситуаций", - призвал глава региона.

Орлов напомнил депутатам о конфликте, который произошел в ноябре в школе №26 в Благовещенске. Тогда из-за агрессивного поведения одного из учеников шестого класса родители других детей перестали отпускать их на уроки. Проверкой этого инцидента занимается прокуратура города.

"События в школе и колледже похожи между собой тем, что их причины имеют одну и ту же почву", - добавил губернатор.