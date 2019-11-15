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На Кубани обнаружили античную дорогу IV-II веков до н. э.

Также археологи нашли несколько десятков амфор, женские украшения и монеты

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Во время охранных раскопок перед строительством автомобильного обхода Анапы археологи обнаружили древнюю античную дорогу IV-II веков. до н.э, ведущую в древний город Горгиппия (ныне археологический музей под открытым небом). Это первая подобная находка в Краснодарском крае. Об этом сообщил ТАСС кандидат исторических наук, главный научный сотрудник инженерно технического центра специальных работ Павел Соколов.

"Мы нашли остатки древней античной дороги, ведущей в Горгиппию, и несколько античных усадеб, примыкающих к ней. Они датируются IV-II в. до н.э. Что касается античных усадеб, их в округе Анапы очень много исследовано, а что касается дороги, то в данный момент нам удалось найти, кроме этой, пока еще только две (на юге России - прим. ТАСС): в Танаисе в Ростовской области и в Херсонесе", - сказал Соколов.

Он добавил, что археологи также обнаружили несколько десятков амфор, одна из которых сохранилась в идеальном состоянии, женские украшения, много античной кухонной посуды, монеты, предметы, связанные с ремонтом и бытом, коллекцию амфорных клейм с именами тех, кто их создал, и терракотовые статуэтки чтимых древними греками божеств.

Все эти античные находки будут сфотографированы, зарисованы, отреставрированы в специальной археологической лаборатории и переданы в археологический музей Анапы. Древняя дорога и здания будут разобраны, после чего территория будет передана под строительство современной автомобильной дороги. В настоящий момент на территории площадью свыше 45 км работают более 50 специалистов. Закончить все работы планируется до конца 2019 года, рассказал Соколов.

Обход Анапы - строящийся участок автомобильной трассы А-290 Новороссийск - Керчь, который освободит дорожную сеть города-курорта от транзитного транспорта. Автомобильная дорога федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь входит в состав европейского маршрута E97. Трасса проходит по территории Краснодарского края и Крыма и пересекает Керченский пролив через Крымский мост.

Греки пришли на территорию современной Кубани в VI веке до нашей эры, они основывали в прибрежной зоне свои поселения - колонии. На берегах Черного и Азовского морей они создали Боспорское царство, принесли античную цивилизацию и мирно сосуществовали с другими народами. Кроме того, на черноморском побережье появились римские поселения и военные укрепления. В IV веке н.э. греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.

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