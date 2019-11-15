В регионы Центральной России придут ночные заморозки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание 16-17 ноября в большинстве регионов Центрального федерального округа. Дневная температура воздуха не превысит плюс 5-6 градусов, ночами в Воронежской, Костромской, Курской и других областях ожидается от ноля до минус 4 градусов, сообщили ТАСС в пятницу в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

На большей части территории Центральной России 16-17 ноября прогнозируется понижение температуры воздуха в среднем на 2-4 градуса. В Брянской, Владимирской, Ивановской, Курской, Рязанской, Смоленской, Ярославской областях столбики термометров днем покажут около плюс 4-6 градусов, ночами - будут опускаться до отметки ноль - плюс 1 градус. "В Орловской области погода постепенно начнет возвращаться к климатической норме. В субботу и воскресенье солнечно, ночью возможны заморозки, днем - до плюс 6 градусов", - сказали ТАСС в региональном ЦГМС, добавив, что местами возможен туман.

В Белгородской области в связи с ожидаемым в ночь на субботу туманом и усилением ветра до 13 м/с синоптики ЦГМС объявили метеопредупреждение. В ночь на 17 ноября в регионе прогнозируются заморозки до минус 1 градуса. Похолодание до минус 1-2 градусов в ночные часы 16 и 17 ноября также возможно в Тульской и Тамбовской областях.

В Костромской области, где с начала ноября из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках, в субботу днем на фоне заморозков возможен небольшой дождь со снегом, отметили в региональном ЦГМС. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС, подтопленных домов и приусадебных участков в регионе сейчас нет, паводок спал. В Чухломском районе остается подтопленным один низководный мост.

На территориях Воронежской, Липецкой, Калужской, Тверской областях в предстоящие выходные дни воздух днем прогреется до плюс 5 градусов, ночью температура опустится до минус 4 градусов, осадков, по данным синоптиков, не ожидается.

По данным сайта Гидрометцентра России, погоду в Центральной России 16-17 ноября будет определять западная периферия антициклона, до начала следующей недели атмосферное давление будет повышенным, что резко снижает вероятность осадков.