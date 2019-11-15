Автобусный парк Дзержинска пополнился 13 новыми автобусами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Общественный транспорт Дзержинска в Нижегородской области пополнился 13 низкопольными автобусами "ЛиАЗ". Новый транспорт выйдет на линию в ближайшее время, сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодняшние автобусы для Дзержинска - это часть большой работы по обновлению парков муниципальных предприятий, которую правительство Нижегородской области ведет совместно с муниципалитетами", - сказал Никитин.

Новые автобусы оснащены аппарелью для въезда и выезда маломобильных граждан, бортовым компьютером, укомплектованным датчиком подсчета пассажиров, электронной системой информирования пассажиров, автоматической системой пожаротушения.

В свою очередь, глава Нижегородской области отметил, что поручил министерству транспорта региона проанализировать потребность муниципальных предприятий в обновлении подвижного состава и на основании этих данных подготовить программу на пять лет. Программа затронет не только крупные города Нижегородской области, но и небольшие районные центры.

"Там возможность доехать до работы, до больницы и других социальных объектов часто становится основной причиной, чтобы люди не покидали свою малую родину и не уезжали из села", - отметил Никитин.

В конце августа губернатор Нижегородской области сообщал, что Дзержинск получит 66 новых автобусов в рамках региональной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области": 52 - до конца 2019 года, еще 14 автобусов - в 2020 году. В августе 2019 года администрация Дзержинска заключила муниципальный контракт на оказание услуг финансовой аренды с АО "Сбербанк Лизинг" о поставке 52 автобусов.