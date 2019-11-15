В Дагестане отсутствуют риски недостижения роста посещаемости учреждений культуры на 15%

МАХАЧКАЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана считают, что рисков недостижения показателя нацпроекта по посещаемости учреждений культуры в республике нет. Данный целевой показатель планируется достичь к концу 2019 года, как и запланировано нацпроектом "Культура", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства культуры Дагестана.

Министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании координационного совета по культуре, прошедшем 15 ноября на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщил, что семь регионов страны, в том числе Республика Дагестан, за 10 месяцев реализации нацпроекта "Культура" не достигли целевых показателей по посещаемости культурных учреждений.

"По состоянию на третий квартал показатель увеличения на 15% числа посещений организаций культуры в Дагестане в рамках реализации нацпроекта "Культура" достигнут на 65%. В полном объеме данный показатель будет достигнут к концу 2019 года, риски недостижения данного показателя отсутствуют", - сказал представитель министерства.

По его словам, по данному показателю "сформирована дорожка карта с плановыми показателями по каждому виду учреждения культуры, согласно которой ведется работа".

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.