Молодые художники примут участие в оформлении новых станций метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Молодые художники примут участие в оформлении новых станций Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена. Об этом в пятницу сообщил журналистам главный архитектор ОАО "Метрогипротранс" Николай Шумаков в ходе осмотра строительства участка Красносельско-Калининской линии метро.

"Уже в начале следующего года мы по заданию заказчика ["Дирекции транспортного строительства"], объявим конкурс среди молодых художников, в частности, студентов старших курсов Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина на разработку монументально-декоративных элементов для станций "Казаковская" ("Юго-Западная") и "Путиловской", - отметил Шумаков.

Тематику архитектурного исполнения станций компания планирует определить в рамках конкурса. "Пусть студенты и молодые художники предложат то или иное решение для той и другой станции. Посмотрим, что из этого получится", - добавил Шумаков.

Проект Красносельско-Калининской линии метрополитена включает в себя строительство шести станций: "Обводный канал-2", "Боровая", "Заставская" ("Черниговская"), "Броневая", "Путиловская", "Юго-Западная" ("Казаковская"). Первый этап - строительство "Юго-Западной", "Путиловской" и проходку участка между ними. Его реализация началась в конце 2014 года и завершится в 2022 году. Станция "Путиловская" будет расположена на улице Васи Алексеева, а станция "Юго-Западная" - на пересечении ул. Маршала Жукова и Маршала Казакова.