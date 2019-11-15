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Чечня представит пять проектов для участия в конкурсе по созданию комфортной среды

Дизайн-проекты благоустройства презентуют города Аргун, Грозный, Шали, Гудермес, Урус-Мартан

ГРОЗНЫЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Пять городов Чечни подготовят пять проектов для участия во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ республики.

"Дизайн-проекты благоустройства представят города Аргун, Грозный, Шали, Гудермес, Урус-Мартан. В соответствии с требованиями конкурса, при проектировании учитываются пять ключевых принципов: комфорт, экологичность, безопасность, идентичность, разнообразие. Один из самых интересных и крупных проектов - это парк в городе Шали, в котором предусмотрены условия проведения досуга для детей и взрослых, фудкорт, строительство пруда, мостика, амфитеатра, множество скамеек и условия для развития малого бизнеса", - отметили в пресс-службе.

Чеченская Республика уже участвовала в конкурсе в 2018 году и получила грант в размере 100 млн рублей на строительство городского парка "Марта" в городе Урус-Мартан.

"Парк планируется открыть до конца 2019 года. Общая площадь общественного пространства - 56 тыс. кв. м, предусматривается проведение всесезонных массовых культурных и спортивных мероприятий. Ожидается, что открытие парка привлечет в город не только жителей из соседних районов, но и инвесторов", - рассказали в пресс-службе.

Конкурс проектов создания комфортной городской среды с реализацией в 2020-2021 годах стартовал 23 октября, итоги станут известны после 1 марта 2020 года. За два предыдущих года экспертами было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов страны. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников до 2024 года - более 1 трлн рублей.

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