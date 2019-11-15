В школах Карачаево-Черкесии до конца года создадут 16 тыс. мест по нацпроекту

ЧЕРКЕССК, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют создать в регионе 16 тыс. новых мест в школах республики до конца 2019 года в рамках национального проекта "Образование". Об этом в пятницу сообщил министр экономического развития республики Алий Накохов в ходе совещания в Черкесске с участием министра по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботаревым и представителями правительства республики по реализации госпрограммы "Развитие СКФО до 2025" и нацпроектов.

"К концу года на территории Карачаево-Черкесии в 67 образовательных организациях общего образования и 15 образовательных организациях дополнительного образования будет создано 16 тыс. новых ученических мест", - сказал Накохов.

Он добавил, что до конца года также планируется завершить работу по ремонту десяти спортивных залов, а в семи школах будет подключен высокоскоростной интернет. По нацпроекту "Демография" планируется создать 160 мест для детей до трех лет.

Нацпроект "Образование" рассчитан по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.