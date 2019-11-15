Мутко предложил регионам перенять опыт Перми по превращению промзоны в культурный кластер

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Опыт Перми по реконструкции промышленной зоны на территории бывшего завода в культурный кластер необходимо использовать в других регионах страны, считает вице-премьер РФ Виталий Мутко. Таким мнением он в пятницу поделился с журналистами после заседания оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми, руководителем которого является.

Власти региона намерены разместить на бывшем заводе имени Шпагина в Перми театр "У Моста", художественную галерею, музей ретроавтомобилей и летний кинотеатр, создав единое музейно-культурное пространство. Ожидается, что ежегодно "Завод Шпагина" будут посещать около миллиона человек.

Мутко отметил, что подобные практики необходимо внедрять на всей территории страны. "Не можно, а нужно, мы будем это делать. Ведь это получается реновация, все правильно делается", - сказал вице-премьер, отметив, что подобная деятельность повышает эффективность использования земли в городах.

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположен на берегу реки Кама. В 2023 году Пермь отметит 300-летие со дня основания, указ о праздновании подписан президентом РФ Владимиром Путиным.