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Школьников в Татарстане планируют обучать навыкам в области кооперации

Проект реализуют в рамках запуска ресурсного центра развития кооперации в Казани

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Учащихся школ Татарстана планируют обучать кооперативным навыкам, проект намерены реализовать в рамках запуска ресурсного центра развития кооперации. Об этом в пятницу сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"О планах по обучению школьников кооперативным наукам стало известно во время практического семинара "Ресурсный центр развития кооперации - основа развития сельских территорий". <…> Проект будет реализован в рамках запуска ресурсного центра развития кооперации в Казани, открытие которого состоится в столице Татарстана 15 ноября", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, пилотная стадия проекта по организации профильных кооперативных классов в школах предполагает создание школьных кооперативов в двух муниципальных районах Татарстана - Алькеевском и Алексеевском.

"Перед сельской школьной молодежью откроются реальные перспективы по созданию кооперативов, специализирующихся на выращивании сельскохозяйственной продукции на школьных земельных наделах, сборе дикорастущих растений, ягод и грибов и другого сырья, производимого самой природой", - говорится в сообщении.

Школьники смогут сдавать сырье заказчикам или самостоятельно проходить весь цикл, вплоть до реализации собственной продукции на ярмарках, уточнили в министерстве.

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