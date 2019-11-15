Эксперт: русский Север в ближайшие 10 лет может утратить более 40% деревянных храмов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Русский Север в ближайшие 10 лет может потерять 43% существующих на его территории деревянных храмов и часовен, что составляет около 170 объектов. Об этом в пятницу на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума сообщил руководитель и создатель проекта "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" Алексей Яковлев.

"Мы проводим работы, вкладываем огромные средства, но если храм остается без сторожа, то любой турист, бросивший окурок, может стать причиной того, что храм исчезнет. Хотя бы для памятников федерального значения, мне кажется, было бы важно создать эту систему сторожей, которые могли бы отвечать за тех людей, которые приходят, открывать и закрывать храм", - сказал он на круглом столе по сохранению памятников деревянного зодчества.

Согласно презентации, которую представил Яковлев, в 1917 году на территории регионов Русского Севера было 1239 деревянных храмов и часовен, на сегодняшний день осталось 390. Больше всего таких объектов в Архангельской области - 225, а также в Вологодской области, республиках Карелия и Коми.

"Одна треть храмов и еще меньше часовен дошло до нас от наших предшественников. 43% храмов в аварийном состоянии и могут исчезнуть в ближайшие 10 лет, если мы не предпримем каких-то усилий", - отметил он.

По словам Яковлева, проект "Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера" существует уже 13 лет, сейчас ему помогают 750 волонтеров. За это время участники организовали 370 экспедиций и провели противоаварийные и консервационные работы более чем на 150 объектах.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.