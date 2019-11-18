Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бурятия потратит 500 млн рублей на мероприятия по целевой программе "Охрана озера Байкал"

За шесть лет с начала исполнения программы в 2012 году специалисты восстановили четверть площади, которая подверглась экстремальному загрязнению
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии намерены в будущем году направить почти 500 млн рублей на ликвидацию экологического ущерба озеру Байкал по федеральной целевой программы (ФЦП) о развитии этой природной территории. Об этом сообщил на рабочем совещании в Народном Хурале Бурятии министр природных ресурсов республики Вадим Кантор.

"В 2020 году по ФЦП запланировано финансирование в 496,4 млн рублей. Будут продолжены мероприятия по ликвидации экологических последствий деятельности Холбольджинского угольного разреза и шахты Гусиноозерская. Также это ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов в Улан-Удэ и ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (ДВМК)", - сообщил Кантор.

Он пояснил, что все эти работы - продолжение того, что уже начато. За шесть лет с начала исполнения программы в 2012 году специалисты восстановили четверть площади, подвергшейся экстремальному загрязнению и воздействию. "На мероприятия по ликвидации накопленного ущерба из федерального и республиканского бюджетов по ФЦП суммарно направлено порядка 1,5 млрд рублей", - уточнил министр.

Так, с территории ДВМК вывезено более 2 млн кубометров техногенного песка, рекультивировано 140 га. "Также проведена техническая и биологическая рекультивация химически загрязненных земель в зонах влияния ветрового разноса, - сообщил Кантор. - Разработана проектная документация строительства водосборной сети для перехвата ливневых вод, очистных сооружений для ливневых вод в городе Закаменске".

В Улан-Удэ откачали более 50 тонн скопившихся под почвой нефтепродуктов. "Выполнен монтаж технологических линий по откачке нефтепродуктов для ликвидации попадания их в реку Селенга", - уточнил министр. Также экологи создали плодородный слой, посадили деревья и рекультивировали терриконы и отвалы на земле, поврежденной Холбольджинским угольным разрезом и шахтой в Гусиноозерске. "Сами местные жители говорят, что после этих работ рядом с городом Гусиноозерск стало гораздо меньше пыли: раньше там часто были пыльные бури", - рассказал Кантор.

Разрез "Холбольджинский" расположен в Селенгинском районе Бурятии, освоение угольного месторождения для Гусиноозерской ГРЭС там началось в начале 1960-х годов, в конце 2000 года разрез был закрыт из-за низкой рентабельности, в 2006 году разрез был законсервирован. Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат начал работать в 1930-е годы, более 60 лет предприятие было одним из основных поставщиков вольфрама и молибдена для военно-промышленного комплекса страны, его закрыли в 1997 году. ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" предусматривает выполнение комплекса работ по очистке Байкальской природной территории, охране лесов, реконструкции коммунальных сетей и другие мероприятия. В результате ее реализации поступления в акваторию озера Байкал загрязненных сточных вод к 2020 году должны сократиться на 70% по сравнению с 2010 годом, должно быть реабилитировано 80% Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению.

Теги
РоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Эксперты: на Камчатке необходимо создать систему удаленного обучения языкам КМНС
Такая рекомендация содержится в резолюции международной конференции "Сохранение и развитие родных языков и культуры КМНС, проживающих на территории Камчатского края"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС