Бурятия потратит 500 млн рублей на мероприятия по целевой программе "Охрана озера Байкал"

УЛАН-УДЭ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии намерены в будущем году направить почти 500 млн рублей на ликвидацию экологического ущерба озеру Байкал по федеральной целевой программы (ФЦП) о развитии этой природной территории. Об этом сообщил на рабочем совещании в Народном Хурале Бурятии министр природных ресурсов республики Вадим Кантор.

"В 2020 году по ФЦП запланировано финансирование в 496,4 млн рублей. Будут продолжены мероприятия по ликвидации экологических последствий деятельности Холбольджинского угольного разреза и шахты Гусиноозерская. Также это ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов в Улан-Удэ и ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (ДВМК)", - сообщил Кантор.

Он пояснил, что все эти работы - продолжение того, что уже начато. За шесть лет с начала исполнения программы в 2012 году специалисты восстановили четверть площади, подвергшейся экстремальному загрязнению и воздействию. "На мероприятия по ликвидации накопленного ущерба из федерального и республиканского бюджетов по ФЦП суммарно направлено порядка 1,5 млрд рублей", - уточнил министр.

Так, с территории ДВМК вывезено более 2 млн кубометров техногенного песка, рекультивировано 140 га. "Также проведена техническая и биологическая рекультивация химически загрязненных земель в зонах влияния ветрового разноса, - сообщил Кантор. - Разработана проектная документация строительства водосборной сети для перехвата ливневых вод, очистных сооружений для ливневых вод в городе Закаменске".

В Улан-Удэ откачали более 50 тонн скопившихся под почвой нефтепродуктов. "Выполнен монтаж технологических линий по откачке нефтепродуктов для ликвидации попадания их в реку Селенга", - уточнил министр. Также экологи создали плодородный слой, посадили деревья и рекультивировали терриконы и отвалы на земле, поврежденной Холбольджинским угольным разрезом и шахтой в Гусиноозерске. "Сами местные жители говорят, что после этих работ рядом с городом Гусиноозерск стало гораздо меньше пыли: раньше там часто были пыльные бури", - рассказал Кантор.

Разрез "Холбольджинский" расположен в Селенгинском районе Бурятии, освоение угольного месторождения для Гусиноозерской ГРЭС там началось в начале 1960-х годов, в конце 2000 года разрез был закрыт из-за низкой рентабельности, в 2006 году разрез был законсервирован. Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат начал работать в 1930-е годы, более 60 лет предприятие было одним из основных поставщиков вольфрама и молибдена для военно-промышленного комплекса страны, его закрыли в 1997 году. ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" предусматривает выполнение комплекса работ по очистке Байкальской природной территории, охране лесов, реконструкции коммунальных сетей и другие мероприятия. В результате ее реализации поступления в акваторию озера Байкал загрязненных сточных вод к 2020 году должны сократиться на 70% по сравнению с 2010 годом, должно быть реабилитировано 80% Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению.