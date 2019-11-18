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Глава Ингушетии поручил правительству разработать программу по реконструкции старых школ

Ответственные лица должны представить предложение, включающее в себя проект расширения учебных пространств учреждений либо строительством новых корпусов, либо перестройкой имеющихся

МАГАС, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил региональному правительству разработать программу по реконструкции старых школ по итогам осмотра социальных объектов во всех районах, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства региона.

"Детально изучив актуальное положение дел, глава Ингушетии поручил кабмину республики проработать вопрос по приведению условий работы данных школ в соответствие с нормативами и потребностями. В ближайшее время ответственные лица должны представить предложение, включающее в себя проект расширения учебных пространств учреждений либо путем строительства новых корпусов, либо перестройки имеющихся помещений, либо иным способом, наиболее оптимальным для решения поставленной задачи", - говорится в сообщении.

Калиматов также посетил Джейрахскую районную больницу, которая была построена в 2013 году, но уже нуждается в капитальном ремонте в связи появлением трещин в несущих конструкциях сооружения. Кроме того, в больнице с момента открытия не функционируют очистные сооружения.

"Все вопросы, связанные с некачественной реализацией проекта, будут адресованы директору подрядной организации "Эрзи" Ахмеду Алиеву. По итогам осмотра данного лечебного учреждения глава Ингушетии поручил направить в лечебное заведение группу экспертов, которым предстоит вынести заключение относительно дальнейшего пути развития больницы. Речь идет не только об анализе материально-технических условий и составлении дефектных актов, но и о функциональной составляющей деятельности больницы", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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