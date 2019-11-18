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Все МФЦ Ставрополья перейдут на бережливые технологии до конца 2019 года

Работа направлена на оптимизацию процессов предоставления услуг для экономии ресурсов, времени как заявителей, так и сотрудников

СТАВРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Все многофункциональные центры (МФЦ) Ставропольского края перейдут на работу по бережливым технологиям, сообщила в понедельник пресс-служба краевого министерства экономического развития. Рабочие процессы будут оптимизированы до конца 2019 года.

"Регион вошел в число пилотных по реализации проекта "Бережливый МФЦ". Работа направлена на оптимизацию процессов предоставления услуг для экономии ресурсов и, что самое главное, времени как заявителей, так и сотрудников. Внедрение принципов бережливого производства подразумевает упрощение получения услуги, упрощение процесса обслуживания заявителя", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, новый принцип работы был первоначально апробирован в МФЦ города Ставрополя. "Результатом реализации проекта стало повышение производительности труда во всех центрах "Мои документы", сокращение сроков получения услуг, повышение уровня обслуживания заявителей, а значит и уровня доверия граждан к власти", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития края Инны Зайцевой.

Во время работы в МФЦ Ставрополя специалисты выявили процессы, которые можно сократить по времени выполнения, по некоторым услугам для населения время предоставления сократилось на 30%. В итоге был разработан стандарт, который теперь внедряется во всех МФЦ края, пояснили ТАСС в пресс-службе. По данному проекту в центрах "Мои документы" унифицируются сайты и электронные очереди, чтобы гражданин смог найти информацию на привычном месте, разрабатываются простые схемы локации для клиентов, унифицируются рабочие места.

Создание системы многофункциональных центров началось в Ставропольском крае в 2013 году, сейчас в регионе действуют 38 офисов и 248 территориально обособленных подразделений МФЦ. В 2018 году МФЦ Ставрополья оказали жителям региона более 2,7 млн услуг.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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