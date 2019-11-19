Почти 1,5 тыс. приморцев предпенсионного возраста прошли переобучение с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. С начала года в Приморском крае почти 1,5 жителей предпенсионного возраста прошли программу переобучения по востребованным на рынке труда профессиям. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации края.

"Жители Приморья в возрасте старше 50 активно обучаются востребованным на рынке труда профессиям. С начала года за бесплатными сертификатами на обучение обратились почти 1,5 тыс. человек, более 700 из них уже освоили выбранные специальности", - говорится в сообщении.

В этом году самым востребованными профессиями оказались социальный работник, специалист по персоналу, кладовщик, оператор котельной, медицинская сестра и другие. Получить профессиональное образование можно очно, очно-заочно, заочно или дистанционно.

Список приоритетных профессий для обучения включает 270 специальностей и 29 программ повышения квалификации для специалистов.

"Из всех обладателей сертификата большинство - более 1,2 тыс. человек - выбрали пройти переподготовку и повышение квалификации по уже имеющейся специальности, еще около 300 - решились получить новую профессию", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы администрации Приморья, переобучение для пожилых людей проходит в рамках краевой программы "Содействие занятости населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года. В следующем году обучение смогут пройти почти 1 тыс. жителя края. На эти цели уже предусмотрено около 80 млн. рублей.