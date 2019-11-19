Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 1,5 тыс. приморцев предпенсионного возраста прошли переобучение с начала года

Около половины из них уже освоили выбранные специальности
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. С начала года в Приморском крае почти 1,5 жителей предпенсионного возраста прошли программу переобучения по востребованным на рынке труда профессиям. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации края.

"Жители Приморья в возрасте старше 50 активно обучаются востребованным на рынке труда профессиям. С начала года за бесплатными сертификатами на обучение обратились почти 1,5 тыс. человек, более 700 из них уже освоили выбранные специальности", - говорится в сообщении.

В этом году самым востребованными профессиями оказались социальный работник, специалист по персоналу, кладовщик, оператор котельной, медицинская сестра и другие. Получить профессиональное образование можно очно, очно-заочно, заочно или дистанционно.

Список приоритетных профессий для обучения включает 270 специальностей и 29 программ повышения квалификации для специалистов.

"Из всех обладателей сертификата большинство - более 1,2 тыс. человек - выбрали пройти переподготовку и повышение квалификации по уже имеющейся специальности, еще около 300 - решились получить новую профессию", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы администрации Приморья, переобучение для пожилых людей проходит в рамках краевой программы "Содействие занятости населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года. В следующем году обучение смогут пройти почти 1 тыс. жителя края. На эти цели уже предусмотрено около 80 млн. рублей.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Якутский федеральный университет откроет в Китае центры русского языка и литературы
Обучение пройдет в два этапа: дистанционное и очное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС