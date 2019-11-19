АРЧК создаст программу поддержки деятельности коренных народов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработает программу поддержки экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Она поможет им сохранить традиционные промыслы благодаря мерам поддержки сбыта, сообщил во вторник ТАСС глава АРЧК Сергей Ховрат.

В понедельник на пресс-конференции замглавы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков сообщил, что АРЧК, которое сейчас обеспечивает квалифицированными кадрами регионы Дальнего Востока, начнет полноформатную работу в Арктике с 2020 года.

"Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке по поручению Минвостокразвития совместно с заинтересованными организациями разработает программу поддержки экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера. После подготовки документ обязательно пройдет публичное согласование", - сказал Ховрат.

По его словам, для агентства важно "именно оказать помощь КМНС в их традиционных занятиях, предложив современные меры поддержки в части сбыта". Он отметил, что эта работа станет одним из направлений деятельности АРЧК в Арктической зоне. "К другим [направлениям] также будет относиться обеспечение кадрами, формирование кадрового резерва, развитие системы профориентации и настройка системы подготовки кадров в соответствии с потребностями работодателей", - добавил он.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития РФ функций по развитию Арктики и о соответствующем переименовании министерства. Подведомственные министерству институты развития также получили полномочия для работы в Арктической зоне.

По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в России насчитывается 42 таких народа численностью более 250 тыс. человек, свыше половины из них проживают в Арктической зоне. Самый многочисленный народ - ненцы - насчитывает 44 тыс. человек, эвенки - 37 тыс., ханты - 30 тыс. К исчезающим этносам Севера, Сибири и Дальнего Востока относятся, в частности, энцы, которых насчитывается не более 200 человек, и водь - менее 100.

Об АРЧК

Агентство обеспечивает квалифицированными кадрами резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и ведущие предприятия Дальнего Востока. В 2018 году Агентство обеспечило трудоустройство на предприятия макрорегиона более 5600 человек, порядка 90% из трудоустроенных - жители Дальнего Востока.