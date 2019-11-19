Строительство моста через реку Вилюй в Якутии начнется в 2021 году

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство мостового перехода через реку Вилюй в Якутии, который войдет в состав одноименной трассы, начнется в 2021 году, сообщил ТАСС депутат Госдумы Федот Тумусов.

"Я получил ответ Минтранса на свой депутатский запрос о строительстве моста через реку Вилюй рядом с селом Верхневилюйск. Речь идет о 660-м километре трассы "Вилюй". Уже сейчас будет объявлен тендер, и в конце 2020-начале 2021 года строительство моста будет начато. При наших расстояниях, при трудностях северного завоза и обмелении Лены мосты не просто удобство, мосты - это необходимость", - сказал Тумусов.

Строящаяся федеральная автотрасса "Вилюй", на которой будет возведен мост, должна соединить Якутию и Иркутскую область. Длина магистрали составит до 3 тыс. км. В настоящее время существуют участки будущей трассы от Тулуна до Усть-Кута. Это главная транспортная магистраль западной части региона, которая связывает населенные пункты западной Якутии и крупнейшие на Дальнем Востоке месторождения нефти и газа, алмазоносные районы со столицей региона.

Как говорится в ответе Минтранса России (копия документа есть в распоряжении ТАСС), правительством РФ одобрены предложения Минтранса России по строительству мостового перехода через реку Вилюй на км 660 автодороги А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск. Проектные и изыскательские работы для строительства моста должны быть проведены в 2020-2021 годах.

Строительство моста через реку Вилюй включено в госпрограмму "Развитие транспортной системы".