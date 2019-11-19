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Система электронных пропусков появится в образовательных учреждениях НАО

Стоимость оборудования и монтажа системы в 45 образовательных учреждениях составит 36 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. Систему электронных пропусков намерены внедрить во всех образовательных учреждениях Ненецкого автономного округа (НАО) после трагедии в детском саду Нарьян-Мара, на территорию которого проник местный житель и убил ребенка. Об этом сообщили во вторник на сайте собрания депутатов НАО.

"Первый этап внедрения системы безопасности включает 45 образовательных учреждений в Нарьян-Маре и поселке Искателей. Установка оборудования в детском саду "Кораблик" начнется на текущей неделе", - говорится в сообщении.

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Планируется, что после тестирования систему установят во всех образовательных учреждениях Заполярного района.

По данным пресс-службы, в системе предусмотрена специальная ключ-карта и датчики с системой распознавания лиц, которая не позволит посторонним пройти на территорию учреждения. Помимо повышения безопасности, система сможет вести контроль посещаемости, а также информировать родителей с помощью смс-уведомлений.

Теги
РоссияНенецкий автономный округ
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