Система электронных пропусков появится в образовательных учреждениях НАО

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. Систему электронных пропусков намерены внедрить во всех образовательных учреждениях Ненецкого автономного округа (НАО) после трагедии в детском саду Нарьян-Мара, на территорию которого проник местный житель и убил ребенка. Об этом сообщили во вторник на сайте собрания депутатов НАО.

"Первый этап внедрения системы безопасности включает 45 образовательных учреждений в Нарьян-Маре и поселке Искателей. Установка оборудования в детском саду "Кораблик" начнется на текущей неделе", - говорится в сообщении.