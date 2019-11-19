Власти Забайкалья в 2020 году не намерены привлекать займы, несмотря на дефицитный бюджет

ЧИТА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края в 2020 году намерено по возможности воздерживаться от привлечения займов, несмотря на заложенный в проекте бюджета дефицит в 2,7 млрд рублей. Об этом во вторник журналистам сообщил и. о. вице-премьера края Андрей Кефер.

Острая нехватка бюджетных средств несколько лет была проблемой Забайкальского края. Она привела к стремительному росту долговых обязательств региона - с 1 марта 2013 года по конец 2018 года они выросли почти в три раза, превысив 28 млрд рублей. В феврале 2018 года парламент края принял законопроект о реструктуризации регионального госдолга в течение семи лет. На начало сентября объем долговых обязательств края снизился до 25,8 млрд рублей - это минимальное значение за последние четыре года.

"Наша стратегия заключается в следующем: чтобы расширить расходные полномочия и вовремя вписаться в процесс проведения конкурсов, мы пошли на такой шаг (формирование бюджета на 2020 год с дефицитом в 2,7 млрд рублей - прим. ТАСС). Но мы будем делать все возможное, чтобы минимизировать привлечение [займов]. Так построить работу с бюджетом, чтобы в течение года заместить дефицит реальными доходами, максимально воздержавшись от привлечений", - сказал Кефер, отвечая на вопрос ТАСС.

Губернатор Александр Осипов ранее назвал проект бюджета края на 2020 год устойчивым и консервативным. Он предполагает увеличение доходов до 70,7 млрд рублей, что на 21% больше, чем в первоначальном бюджете на 2019 год. Рост расходов прогнозируется на 25,7%, до 73,4 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края в 2020 году прогнозируется в объеме 41,3 млрд рублей с ростом к первоначальному бюджету прошлого года на 7,5 млрд рублей.

"Проект бюджета согласован с Минфином РФ, его параметры находятся в разрешенных пределах", - отметил Кефер. И. о. министра финансов края Вера Антропова напомнила, что размер госдолга определяется не в абсолютных цифрах, а в процентном соотношении к собственным доходам региона, а поскольку доходы региона, согласно проекту бюджета, существенно вырастут, госдолг снизится. "Напомню также, что бюджет 2019 года мы принимали с дефицитом в 1,5 млрд рублей, но в течение года не только не привлекли [займы], но и снизили долг за счет федеральных дотаций", - отметила она. Кефер подчеркнул, что в 2020 году власти края также намерены использовать дополнительные доходы для снижения государственного долга.

Первое чтение проекта бюджета в законодательном собрании региона назначено на 20 ноября. Все комитеты законодательного собрания Забайкальского края рекомендовали принять документ в первом чтении.