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Десять владимирских школьников заболели пневмонией

Школу закрыли на карантин

ВЛАДИМИР, 19 ноября. /ТАСС/. В школе № 42 во Владимире из-за выявления пневмонии у детей объявлен карантин. Лабораторно подтверждено 10 случаев. Об этом во вторник сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.

По данным ведомства, с начала учебного года это второй в регионе случай приостановления работы школы из-за пневмонии. В конце октября на карантин уходила школа № 2 округа Муром.

"Лабораторно подтверждены десять заболевших. До пятницы 15 ноября было четыре случая в одном четвертом классе, и был только один класс закрыт на карантин. Но так как у нас в течение выходных пошло распространение инфекции, заболели три ребенка во втором классе и по одному - в седьмом и третьем, приказом директора учреждения был наложен карантин на всю школу, дети распущены и перешли на домашнее обучение", - уточнила представитель ведомства Марина Колтунова.

Она отметила, что утром во вторник подтвердился еще один случай заболевания в четвертом классе. Сейчас специалисты ежедневно осматривают детей, имевших контакты с заболевшими. Карантин будет длиться в течение 10 дней с момента выявления последнего случая заболевания.

Внебольничная пневмония - воспалительное заболевание легких, которое возникает вне условий стационара (больницы) или выявляется в первые двое суток после госпитализации. Эта разновидность пневмонии также называется домашней или амбулаторной.

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РоссияВладимирская область
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