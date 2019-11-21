Правильный арктический мед. Как фермер адаптирует дальневосточных пчел к якутскому климату

Труднодоступное село Барылас находится в Верхоянском улусе в арктической части Якутии. Нынешним летом историк, краевед и пчеловод-энтузиаст Игнатий Слепцов начал смелый эксперимент и создал пчелоферму в этом селе, где зимние температуры достигают –60 °C, а зима длится пять месяцев

"Купил пять пчелосемей, привезенных из Хабаровского края, — рассказывает Игнатий Слепцов. — У нас бездорожье. Барылас — одно из самых отдаленных поселений. Из Якутска до райцентра — поселка Батагай — добираются на самолете. Далее — на вертолете. Этим летом рейсы много раз отменяли из-за погодных условий и лесных пожаров. В итоге вылетел 14 июня, а прилетел домой только 4 июля". Сон в –60 °C Прежде чем создать свою ферму, с января по апрель Игнатий обучался у известного пчеловода Евгения Поличко. Тот занимается северным пчеловодством свыше 20 лет — разводит медоносных насекомых в окрестностях Якутска, в центральной части региона.

И все же начальный опыт экстремального арктического пчеловодства не обошелся без трудностей: из пяти пчелосемей Слепцову удалось сохранить только три. Однако первый приплод оказался удачным. "У нас июль — медоносный месяц. На один улей рекорд составил по пять килограммов ежедневно. В среднем от одной пчелосемьи получилось 30 килограммов меда. 20 из них оставил на зимовку, чтобы подкармливать пчел", — продолжает он. Выяснилось, что экологическая местность Арктической Якутии отлично подходит для разведения пчел. Основной базой для медоносных насекомых считается трава иван-чай, которой в районе много. В отдаленном арктическом селе хватает медоносных дикоросов — смородины, голубики, брусники, шиповника и морошки. "Полученный на Севере мед обладает уникальными экологическими свойствами. Пчелы собирают его с растений, которые выжили в суровых северных условиях, и свои свойства они передают человеку. Кроме того, ученые доказали, что человеку лучше всего питаться продуктами, выращенными в той зоне, где он живет", — рассказывает Слепцов.

Главный вызов для арктической пчелофермы — благополучно пережить суровую якутскую зиму. В арктическом улусе зимние температуры достигают –60 °C. "Построил брусовой зимовник три на три. Подключил обогреватель с терморегулятором. В планах — приобрести прибор с автоматическим SMS-информированием. Также должна быть хорошая вентиляция", — говорит Игнатий. Оптимальная температура для пчел — от –2 °C до +7 °C. "В зимовник часто заходить нельзя. У меня там поддерживается постоянная температура +2 °C. Если и заглядывать, то нужно заходить со специальным фонариком красного цвета. Пчелы различают желтый, сине-зеленый, синий, фиолетовый, но красный цвет они не видят. Первое дополнительное кормление медом состоится в марте, а облеты в теплице — в конце апреля", — объясняет фермер. Объяснить якутским языком Игнатий Слепцов раздает мед односельчанам и родственникам, а заодно обучает их основам пчеловодства. Он обеспечил этим продуктом почти всех жителей села, в котором живут порядка 100 человек. "Заказы приходят и из соседних сел", — рассказывает фермер. Пчеловодством в итоге заинтересовались около трети жителей села. Поэтому Слепцов провел для односельчан полуторачасовой семинар. "В принципе, в Якутии уже начали продавать необходимый инвентарь для пчеловодов. Хочу написать книгу о пчеловодстве на якутском языке", — говорит он. "Я бы не хотел, чтобы односельчане повторили мои ошибки. Сейчас я думаю, что начинающему пчеловоду на Севере необходимо начинать с трех пчелосемей", — считает предприниматель. По его подсчетам, пасека в Якутске или центральной части региона при стоимости килограмма продукции до 2,5 тысяч рублей может выйти на рентабельность через два года. В арктической Якутии, где больше затрат, на это понадобится три года.