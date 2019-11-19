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Стрельба в колледже в Благовещенске
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Уволился директор колледжа в Благовещенске, где ученик устроил стрельбу

По словам источника, свою должность также оставил замминистра образования Амурской области Олег Якутов

ТАСС, 19 ноября. /ТАСС/. Директор колледжа в Благовещенске, где устроил стрельбу один из учеников, уволился. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в региональных органах власти.

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"Свои должности оставили директор колледжа Виктор Дмитриевич Петухов и замминистра образования Амурской области Олег Михайлович Якутов, который курировал вопросы среднего и среднего профессионального образования", - сказал собеседник агентства.

На сайте областного правительства сообщается, что губернатор Амурской области Василий Орлов во вторник на заседании регионального правительства заявил, что власти сделали оргвыводы в отношении руководства Амурского колледжа строительства и ЖКХ.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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