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Более 15 новых пунктов полиции откроют в Астрахани до конца года

По данным пресс-службы, новые пункты оборудованы комнатами участковых и инспектора по делам несовершеннолетних

АСТРАХАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Астрахани откроют более 15 новых пунктов полиции в городе до конца 2019 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

"До конца года будут введены еще 16 отдельно стоящих пунктов полиции, которые будут работать круглогодично. Первый из них уже открылся на пересечении улиц Николая Островского и Боевой, он будет обслуживать свыше 12 тыс. жителей города", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новые пункты оборудованы комнатами участковых и инспектора по делам несовершеннолетних. По поручению главы администрации Астрахани Радика Харисова, власти проведут мониторинг помещений, в которых ранее находились пункты полиции.

"Цель этих мероприятий - вернуть помещения в муниципальную собственность и передать нуждающимся в улучшении жилищных условий", - уточнили в пресс-службе. 

Теги
РоссияАстраханская область
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