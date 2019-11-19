Посадившую ребенка за руль жительницу Татарстана привлекли к ответственности

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Женщина из Татарстана, посадившая за руль автомобиля шестилетнего сына, привлечена к ответственности. Об этом во вторник сообщается на сайте МВД по республике.

"16 ноября в соцсетях появилось видео, где ребенок управляет автомобилем Hyundai. Причем, согласно показаниям спидометра, скорость транспортного средства составляет 130 км/ч. Проведя по данному факту проверку, изучив видеозапись, сотрудниками ГИБДД управления МВД России по городу Набережные Челны было вынесено определение о возбуждении и проведении административного расследования", - говорится в сообщении.

Владелицей автомобиля оказалась 28-летняя многодетная мать из Набережных Челнов. За последние 2 года ее 31 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Со слов женщины, она посадила за руль сына 2012 года рождения намеренно, потому что хотела научить его водить машину.

"В отношении нее инспекторами ГИБДД были составлены протоколы об административном правонарушении по следующим статьям КоАП РФ: 12.6 "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов", ч. 3 ст. 12.7 "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления", ч. 2 ст. 12.9 "Превышение установленной скорости движения", ч. 1 ст. 12.23 "Нарушение правил перевозки людей", ч. 3 ст. 12.23 "Нарушение правил перевозки людей", - уточнили в ведомстве.

Также планируется рассмотреть вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Информацию направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту проживания.