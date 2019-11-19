Ученые из Пензы разработают беспилотное авто с бензиновым двигателем

ПЕНЗА, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники и аспиранты Пензенского государственного университета (ПГУ) приступили к разработке математической модели для создания блока управления беспилотным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщил ТАСС аспирант ПГУ Артем Никулин.

"Большинство моделей беспилотных авто сделаны на базе электромобилей. Принцип их создания в настоящее время понятен - необходим электродвигатель и блок управления. С автомобилями, имеющими бензиновый двигатель, все сложнее: нужно устанавливать сервоприводы на каждую систему - руль, коробку переключения передач, дроссельную заслонку, чтобы они осуществляли управление механизмами. В настоящее время мы разрабатываем системы управления для беспилотного пассажирского автомобиля с таким типом двигателя", - отметил Никулин.

Особенности беспилотного авто с бензиновым двигателем

Разработчики планируют создать блок управления, который можно будет установить в автомобиль готовой комплектации. В качестве образца взяли малолитражный хэтчбек одной из популярных марок.

"Мы планируем взять готовый автомобиль и на него установить систему управления механическими агрегатами, которая включает в себя целый набор датчиков. Сигнал с них поступает на блок управления, а оттуда уже на исполнительный механизм", - добавил собеседник.

Сложность создания такой системы в том, что сервоприводы должны быть установлены почти на все основные узлы автомобиля - на дроссельную заслонку, управление подачей топлива, руль, колеса, коробку переключения передач.

"Сложность в том, чтобы поступательное движение совмещать с вращательным. Сейчас мы заняты программированием, после чего перейдем к созданию прототипа", - добавил он.

По словам Никулина, современные образцы беспилотных автомобилей передвигаются по четко заданному маршруту, на котором определены все основные координаты.

"Мы конструируем систему таким образом, чтобы по GPS задавать только координаты старта и места назначения. Работа запрограммированных датчиков и нейросети позволит системе самой оценивать окружающую месть и объезжать препятствия, если они есть", - пояснил Никулин.

Беспилотный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания может иметь преимущество перед аналогичным электромобилем. Например, из-за отсутствия человеческого фактора, система управления позволит существенно экономить расход топлива. Кроме того, по словам разработчика, система позволит сама принимать решения, избегая ошибок и неточностей, которые могут допустить живой водитель.

Параллельно ученые ведут работу над созданием рабочего прототипа пневматического двигателя на сжатом воздухе.

"Он также рассчитан для автомобилей особо малого класса, баллоны со сжатым воздухом расположены в багажном отделении, либо под днищем автомобиля. От уже существующих прототипов пневмодвигателей наша разработка отличается оригинальной системой питания. В случае создания такого прототипа, на беспилотный автомобиль нужно будет установить лишь систему управления", - отметил собеседник.