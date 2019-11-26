Жить без мусора. Ученый из Новосибирска знает, как обойтись без отопления и канализации

Идею экодома — дома, где семья жила бы в полном согласии с природой, не производя отходов, — Игорь Огородников развивает уже около 40 лет. Применить свои технологии он решил на острове Ольхон — единственном населенном острове Байкала

Игорь Огородников, сотрудник Института теплофизики Сибирского отделения РАН, внедряет на острове Ольхон концепцию экологического развития и помогает местным жителям и предпринимателям осваивать экотехнологии. На Ольхоне нет канализации и мусоропереработки, а печи топят дровами. При этом на остров в год приезжают сотни тысяч туристов. Огородников уверен, что внедрение его технологий не только может стать решением экологических проблем, но и даст толчок к экономическому развитию и появлению новых рабочих мест. Почему Ольхон Идею экодома ученый развивает и популяризирует давно. "Это дом, где семья восстанавливает экосистему, то есть дом вместе со своими обитателями вписывается в цикл пищевых цепочек, которые действуют в природе, — чтобы не было мусора, отходов, чтобы как можно меньше тратилось энергии на обогрев", — объясняет ученый. Ему с коллегами даже удалось наладить небольшое производство комплектующих для самостоятельного сбора воздушных солнечных коллекторов — доступных по цене устройств для обогрева помещений с использованием энергии солнца. А четыре года назад встал вопрос о внедрении технологий.

Описание Игорь Огородников © Личный архив Игоря Огородникова

Пользуясь данными об объемах перевозки пассажиров паромной переправой и оценками местных предпринимателей, Огородников прикинул, что ежегодно остров посещают 300–350 тыс. человек. При этом твердых отходов в год на острове образуется примерно 2 тыс. тонн, и из них можно произвести почти столько же полезных вещей. А из твердых и жидких органических отходов выработать 2,8 тыс. кубометров экопочвы и больше 5 тыс. кубов жидких азотных удобрений. Когда вопрос загрязнения Байкала стал особенно злободневным и ученого начали приглашать в Иркутскую область и Бурятию на различные конференции и форумы, он познакомился с представителями бизнеса и активной общественности острова и с ними впоследствии начал продвигать идею экодома на берегу самого глубокого озера планеты, страдающего от растущей антропогенной нагрузки.

"У Ольхона много положительных моментов для реализации проекта: большая часть территории управляется национальным парком, закон требует особо охранять природу. Остров — это замкнутая экосистема со слабым взаимодействием с материком. Там ограниченное число людей, значит, мы можем наблюдать и детально изучать процессы взаимодействия человека и экосистемы", — говорит ученый. Дважды в год он приезжает на Ольхон, чтобы реализовывать свою идею, каждый раз останавливается здесь на полтора месяца, знакомит местное население с современными технологиями и учит их использовать. Идеи для бизнеса и жителей Несколько турбаз попросили Игоря разработать концепции экологического развития. В них ученый подробно расписал, какие технологии можно использовать и какой эффект они дадут. Теперь помогает все это внедрять. Еще одну концепцию, но уже для всего Ольхона, он подготовил по заказу "Заповедного Прибайкалья" — организации, управляющей Прибайкальским нацпарком. Из бизнеса самой активной в плане внедрения экотехнологий оказалась усадьба Никиты Бенчарова. Это турбаза, где по совету ученого установили несколько биотуалетов и с его помощью организовали переработку твердых бытовых и органических отходов. Владельцы усадьбы закупили специальную дробилку, и теперь стекло и пластик здесь не уходят в мусор, а измельчаются в крошку, а потом отправляются на строительные или другие нужды усадьбы. Например, раздробленным стеклом отсыпают берег небольшого озера на территории турбазы.

Для переработки отходов из туалетов в грунт ученый завез на Ольхон червей старателей — это черви, выведенные для восстановления истощенных почв. Игорю Огородникову их поставила одна из московских компаний. Беспозвоночные быстро не только работают, но и размножаются — за год семейство из десятка червей старателей может разрастись до тысячи. А выращивание на произведенной ими почве, например, помидоров будет на 30% эффективнее, чем на обычной, и без применения химических удобрений. На территории усадьбы червей поселили в ящики, которые разместили в специальном темном помещении, создали благоприятные температурные условия и по расписанию подкармливают отходами. Перерабатывают таким образом остатки пищи и планируют запустить переработку содержимого биотуалетов. Обогревает помещение со старателями воздушный солнечный коллектор, то есть энергия солнца, и частично электричество. Такой же коллектор установили на одном из туалетов в усадьбе. Один коллектор Игорь Александрович собрал сам, другой — сотрудники турбазы, которых он обучил и сборке таких устройств, и обращению со старателями. Кроме усадьбы Бенчарова коллекторами заинтересовалась школа в поселке Хужир, и ученый помог установить один рядом с юртой на территории учебного заведения — в ней находится центр дополнительного образования. Теперь в юрте тепло благодаря солнцу, а не печке с дровами.

До выращивания растений на получаемом из отходов грунте на острове дело еще не дошло — в усадьбе Бенчарова система переработки пока функционирует в экспериментальном режиме. Тестируют червей старателей и владельцы некоторых частных подворий, заинтересовавшиеся технологией. Идеи для острова Игорь Огородников считает, что переработку органических отходов в полезный грунт надо организовать по всему байкальскому побережью, внедряя технологии не только в работу туристического бизнеса и жизнь местного населения, но и в деятельность муниципалитетов. По его словам, переработка бытовых стоков эффективнее и дешевле, чем строительство и содержание очистных сооружений. "Очистные сооружения — это пройденный этап для подобных регионов, и стоит он очень дорого. А если пойти по пути организации биоботанических площадок, на которых из органических отходов и бытовых стоков выращивается почва, производятся черви, древесина, то это довольно большой дополнительный экономический потенциал за счет производства полезной продукции. Органики для переработки много", — говорит ученый. По его подсчетам, на Ольхоне необходимо 15 га земли для организации биоплощадки. Ученый называет ее питомником, потому что здесь на перерабатываемых в грунт отходах можно выращивать растения — от овощей до саженцев деревьев. Самообеспечение острова свежими овощами позволит уменьшить объем их завоза с материка, поэтому сделает дешевле. Кроме того, питомник даст новые рабочие места острову, где сейчас практически все население зарабатывает только на приеме туристов.

Создание биоплощадки на уровне муниципалитета оценивается в сумму около 70 млн рублей. Ученый работает над этим проектом вместе со специалистами национального парка, институтов теплофизики и цитологии и генетики СО РАН, группой архитекторов, которые разработали эскизный проект питомника с червятником и теплицами, но когда эта идея может воплотиться в жизнь, пока сказать сложно. Местные власти идеями ученого тоже интересуются, но у муниципалитета очень скромные финансовые возможности. Преодолеть скепсис Организовать небольшие биоплощадки на своих участках уже сейчас могут жители Ольхона и владельцы турбаз. Впрочем, ученый не рассчитывает на то, что все они быстро перейдут на экотехнологии, снабдят свои дома воздушными солнечными коллекторами, чтобы экономить электричество и дрова, организуют на своих участках переработку отходов и круглый год станут выращивать овощи в теплицах, которые зимой будут обогреваться от тех же коллекторов, ведь солнца на Ольхоне всегда много. Ученый говорит, что хотя население острова и проявляет интерес к экотехнологиям, но прежде чем они станут здесь образом жизни, нужно преодолеть скепсис и психологические барьеры. "Многие думают: огурец, выращенный на отходах, есть не хочу. Так думать ошибочно, потому что целый цикл обменных биологических процессов происходит, чтобы питательные вещества попали в огурец. И то, что было в исходной органике, никакого отношения к этому огурцу не имеет", — говорит Игорь Огородников.

Описание Игорь Огородников © Личный архив Игоря Огородникова

Чтобы люди массово, не только на Ольхоне, заинтересовались экотехнологиям, надо показать им, как удовлетворится их меркантильный интерес, говорит ученый. На этом он и делает упор, продвигая свои идеи и решения. Например, объясняет и на примерах доказывает, что, утеплив дома и используя солнечные коллекторы, можно сократить объем сжигания дров на 70%. Есть у него и более внушительные расчеты. "Денежный оборот на острове — около 4 млрд рублей в год. Если включить замкнутые циклы, производить овощи и перерабатывать твердые отходы, внедрить новые технологии для экономии на коммунальных расходах, утеплить все дома на Ольхоне хотя бы до норматива, которого требует закон, развить местное производство сувенирной продукции, то население острова сразу сэкономит и заработает где-то около 1 млрд рублей. У них большие траты на энергию, коммунальные услуги. Денег прокручивается много, а эффективность их использования низкая. Уровень обслуживания туристов низкий, его надо повышать, чтобы приблизиться к мировому уровню и за счет этого увеличить доходы", — объясняет ученый.