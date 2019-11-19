Мост через реку Лена в Якутии планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Мост через реку Лена в Якутии планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году при соблюдении сроков разработки проектной документации и строительства, сообщил журналистам заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков.

"В 2020-2021 гг. запланирована разработка проектной документации строительства автодорожного мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска. Сама стадия строительства объекта должна занять 2021-2024 гг., ввод в эксплуатацию при соблюдении этих сроков возможен в 2025 году", - сказал Бычков, отметив, что проектирование, строительство и введение в эксплуатацию моста составляет вместе пять лет.

Ленский мост включен в раздел "Развитие магистральной инфраструктуры и реализация крупнейших инфраструктурных проектов" проекта национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой продления до 2035 года. Проект нацелен на достижение цели нацпрограммы по ускорению темпов экономического роста Дальневосточного федерального округа до 6% в год, повышению качества жизни на Дальнем Востоке до уровня выше среднероссийского.

Глава Якутии Айсен Николаев ранее сообщил, что новый проект строительства автомобильного моста через Лену в Якутии готов, проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Стоимость, по предварительным расчетам, составляет 83 млрд рублей. Проект может быть реализован в рамках государственно-частного партнерства.

Автомобильный мост позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута - железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе объема грузоперевозок втрое до 6 млн тонн в год.