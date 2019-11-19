Новгородская область попросила поддержки у правительства РФ в вопросе расчистки русел рек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области, где 6 ноября из-за серьезных подтоплений в нескольких районах после затяжных ливней ввели режим ЧС, Андрей Никитин попросил содействия федерального центра в расчистке русел рек и работе по предупреждению ЧС. С этими вопросами глава региона обратился во вторник к вице-премьеру РФ Виталию Мутко, сообщает пресс-служба новгородского правительства.

В регионе 2-4 ноября выпала месячная норма осадков. Последствия непогоды ликвидируют порядка 500 сотрудников спасательных служб. По последним данным ГУ МЧС по Новгородской области, подтопленными остаются 22 населенных пункта в семи районах области.

"Есть несколько системных вопросов, связанных с расчисткой русел рек, работой по предупреждению ЧС. За поддержкой для их решения я обратился к Виталию Леонтьевичу Мутко", - передает пресс-служба слова Никитина.

Никитин также отметил, что ситуация с дождевым паводком в регионе стабилизировалась, большинство домов, освободившихся от воды, просушили. На данном этапе завершают работу комиссии, оценивающие ущерб. Как ТАСС сообщал ранее, первые выплаты пострадавшим в рамках ЧС начнутся со следующей недели. Кроме того, по информации пресс-службы, губернатор передал вице-премьеру официальную просьбу о выделении "дополнительных источников электроэнергии и средств на восстановительные работы после недавних урагана и паводка".

Мутко обещал подробно разобраться в ситуации, которая сложилась в Новгородской области в системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Поддержка регионов - это обязанность правительства, и такие встречи помогают лучше узнать, в чем именно она необходима", - приводятся его слова на сайте правительства РФ.

Как ТАСС сообщал ранее, о необходимости мероприятий по очистке опасных мест русел рек Новгородской области 8 ноября в рамках рабочего визита в регион заявлял глава МЧС России Евгений Зиничев. Тогда он провел комиссию по ликвидации чрезвычайных ситуаций в одном из самых пострадавших от подтоплений Демянском районе и обратил внимание региональных властей на проблему.