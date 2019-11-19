Трамвайные пути в историческом центре Владикавказа отремонтируют до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 ноября. /ТАСС/. Реконструкция трамвайных путей, которые не ремонтировались более 20 лет, началась в историческом центре Владикавказа - на проспекте Мира, сообщила пресс-служба администрации местного самоуправления города во вторник.

Как отмечают специалисты, на данном участке было много проседаний, рельсы за долгие годы пришли в негодность. Линия не ремонтировалась с 1995 года.

"Участок [трамвайных путей] от улиц Горького до Мордовцева будет заменен в рамках масштабного обновления проспекта Мира, запланированного на предстоящий год", - говорится в сообщении.

Реконструкцию путей планируется завершить в этом году. Ремонт ограничит движение трамваев по нескольким улицам.

Владикавказ входит в десятку городов России, где впервые появился трамвай. 1 августа 1904 года на линию вышли 12 моторных закрытых и открытых вагонов. Это одна из старейших трамвайных систем в России.