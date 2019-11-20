Конкурс по отбору новых регоператоров по обращению с ТКО проведут в Ингушетии в 2020 году

МАГАС, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в 2020 году провести конкурсный отбор новых региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил в среду ТАСС начальник управления охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды региона Адам Баркинхоев.

"Мы лишили статуса регионального оператора "Экосистему" и планируем разделить республику на четыре участка, на каждом из которых будет работать отдельный регоператор, потому что "Экосистеме" как единственному регоператору тяжело справиться со всем регионом. Конкурсный отбор и разделение региона на четыре кластера ответственности отдельного регоператора мы проведем уже в 2020 году", - сказал Баркинхоев.

По его словам, "Экосистема" продолжит работать до отбора новых региональных операторов. Действующий оператор также сможет принять участие в конкурсе.

12 ноября Минприроды РФ сообщило, что риски прекращения вывоза ТКО в связи с некачественной работой региональных операторов существует в 16 субъектах РФ, в том числе в Ингушетии. Глава министерства Дмитрий Кобылкин дал поручение региональным властям принять исчерпывающие меры для "недопущения мусорных коллапсов".

Мусоросортировочные комплексы и новый полигон

Для реализации задач нацпроекта "Экология" Минприроды республики намерено построить три мусоросортировочных комплекса. "Мощность каждого <...> будет рассчитана на 100 тыс. т в год. Один у нас уже есть в Сунженском районе, который был построен на внебюджетные средства. Мы их расположим так, как разделим регион на кластеры, чтобы регоператорам было легко свозить мусор в эти комплексы", - уточнил Баркинхоев.

На мусоросортировочных комплексах от общей массы будут отделять полезные фракции, которые потом будут отправлять на переработку в соседние регионы, где есть мусороперерабатывающие комплексы. Оставшийся мусор планируют вывозить на специализированный полигон.

"Мы планируем создать полигон, пока выбираем участок, чтобы он соответствовал всем требованиям безопасности. Он должен быть расположен далеко от населенных пунктов, но при этом иметь удобную логистику. <...> Полигон будем строить на внебюджетные средства", - добавил Баркинхоев.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него, в частности, входят подразделы "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.