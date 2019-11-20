Астраханская область увеличила переработку овощей на 16% за счет томат-пасты

АСТРАХАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Предприятия Астраханской области в 2019 году увеличили переработку овощей на 16% до 378,6 тыс. тонн. Рост обеспечен в основном за счет одного из крупнейших в России предприятий "АПК Астраханский" по производству томатного концентрата. Об этом в среду сообщил ТАСС начальник отдела перерабатывающей промышленности регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Александр Никулин.

"Сезон переработки овощной продукции в Астраханской области завершен. Всего было переработано 378,6 тыс. тонн овощей, что на 16% больше, чем в прошлом году. Рост обеспечен за счет завода "АПК Астраханский", предприятие в этом году фактически вышло на планируемые производственные мощности и переработало 346 тыс. тонн продукции (производство томатного концентрата выросло на 24% в сравнении с прошлым годом - прим. ТАСС)", - уточнил Никулин.

По его словам, в 2020 году предприятия региона намерены продолжить наращивание объемов переработки овощей. Кроме того, "АПК Астраханский" планирует начать экспорт своей продукции на международный рынок. Никулин заметил, что продукция завода отличается высоким качеством, поэтому многие уже отказались от покупки, например, китайской томат-пасты и перешли на астраханскую.

В Астраханской области работает 14 овощеперерабатывающих предприятий. При этом за последние шесть лет переработка овощей увеличилась более чем в восемь раз.

"АПК Астраханский" запустили в сентябре 2016 года. Предприятие намерено занять более 40% российского рынка томат-пасты, которая в основном завозится из-за рубежа.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области. Лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства. В 2018 году местные аграрии собрали около 2 млн тонн бахчевых культур, картофеля и овощей.