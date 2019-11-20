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В Северной Осетии 16 человек получат по 1 млн рублей по программе "Земский учитель"

В начале 2020 года на федеральном портале будет размещен перечень образовательных организаций, имеющих вакансии и участвующих в программе "Земский учитель"

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 ноября. /ТАСС/. Программа "Земский учитель" начнется в Северной Осетии в 2020 году. На выплату в размере 1 млн рублей смогут претендовать 16 учителей, которые приедут на работу в сельские населенные пункты, сообщила журналистам пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Все конкурсные процедуры будут максимально открыты и прозрачны. С января 2020 года заработает федеральный портал "Земский учитель", где в разрезе региона можно будет следить за статусом своего заявления. В 2020 году единовременную компенсационную выплату смогут получить 16 педагогов республики", - сказала советник министерства образования и науки Северной Осетии Алана Гагиева.

В январе будущего года на федеральном портале будет размещен перечень образовательных организаций, имеющих вакансии и участвующих в программе "Земский учитель" в 2020 году. Педагог сможет подать заявку только на одну вакансию. Информация о реализации программы будет размещаться на сайте министерства образования и науки Северной Осетии по мере подготовки нормативных актов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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