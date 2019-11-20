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Севастопольский госуниверситет планирует в 2020 году открыть представительство в Сирии

Функция представительства - осуществлять набор сирийских студентов, которые будут учиться в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет (СевГУ) планирует в начале 2020 года открыть представительство в Сирии. Об этом сообщил директор Центра морских исследований и технологий СевГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Татарков.

По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева, дирекция древностей и музеев министерства культуры Сирии предложила ученым вуза расширить зону подводных археологических исследований и изучить реки Тигр и Евфрат, где с древних времен было развито судоходство. С дирекцией заключен договор о создании постоянно действующей сирийско-российской археологической миссии.

"Основная функция представительства - осуществление набора сирийских студентов, которые будут проходить обучение на базе СевГУ здесь, в Крыму. У нас есть понимание, что дирекция древностей заинтересована в подготовке специалистов по магистерским программам. Сейчас все находится в стадии подбора помещений и персонала. Думаю, что в начале января 2020 года будет торжественно открыто представительство в Тартусе", - сообщил Татарков.

Кроме того, по его словам, достигнута договоренность с сирийской стороной о расширении спектра востребованных не только магистерских, но и программ балакавриата и специалитета.

"Сирийская сторона в них заинтересована. Надеемся, что студенты из Алеппо и Латакии приедут на нашу магистерскую программу по морской археологии", - сказал он.

Завкафедрой СевГУ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Виктор Лебединский сообщил журналистам, что студенты СевГУ впервые в 2020 году примут участие в подводных археологических раскопках в Сирии.

"Планируем, что в конце следующего, 2020 года студенты магистерской программы по морской археологии СевГУ смогут впервые принять участие в раскопках в Сирии", - сообщил Лебединский. Он не уточнил число студентов, которые будут задействованы в исследованиях.

Об экспедиции

В состав сирийско-российской экспедиции, которая началась 20 октября 2019 года у сирийского побережья, входят 8 ученых, четверо из них представляют департамент древностей Сирии и четверо - от СевГУ. На побережье современной Сирии с древних времен находились портовые города, вдоль него проходили морские торговые пути. За счет этого район очень интересен для ученых.

О вузе

СевГУ образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после того, как Крым воссоединился с РФ. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, здесь обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования.

При университете создан Центр морских исследований и технологий, современное оснащение которого дает возможность проводить высококлассные подводные исследования. СевГУ первым в стране начал обучение студентов в специализированной магистратуре по подводной археологии.

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