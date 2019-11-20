Зеленодольский судозавод планирует заложить первый в России корабль на СПГ

КАЗАНЬ, 20 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Зеленодольский завод имени А. М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") планирует в декабре 2019 года провести закладку первого в России корабля, работающего на сжиженном природном газе (СПГ). Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

В октябре текущего года Зеленодольский завод имени А. М. Горького и ПАО "Газпром" в Иннополисе подписали соглашение о строительстве судна, работающего на СПГ и организации на нем пассажирских перевозок.

"Процесс идет очень плотно, это прорывной проект, здесь очень большой интерес проявляет Республика Татарстан. При ее поддержке мы сегодня выходим на то, что в декабре месяце планируем заложить первый проект прогулочного судна "Чайка 150". Это будет первое судно в России, построенное, работающее на СПГ. Закладка будет ориентировочно в декабре, а сдача планируется в 2020 году", - сказал он.

Вопрос о том, кто будет эксплуатантом судна, пока не решен. По словам Мистахова, проект является выгодным для судоходных компаний благодаря приемлемой цене на топливо и экологичности. Кроме того, двигатель, работающий на СПГ, имеет больший ресурс эксплуатации по сравнению с аналогами. Помимо Татарстана, корпорация ведет работу по продвижению проекта в других регионах Приволжского федерального округа.

"Мы встречались с министерствами транспорта Марий Эл, Ульяновской области, сейчас к другим областям еще, которые имеют свои выходы на реку Волгу выходим с предложением о серийном строительстве судна "Чайка 150". Если в целом заинтересуется Приволжский округ, то тогда машина была бы серийной, а когда машина серийная, она всегда дешевле. Тем, кто будет ее потом эксплуатировать, им легче будет обслуживать, - мы предлагаем сейчас в комплексе, не только строительство, но и обучение персонала, и обслуживание этих судов. Мы могли бы в зимний период эти же пароходы принимать у себя, обеспечивать их обслуживание в Зеленодольске - ремонт, техническое обслуживание, тут получается всем выгодно", - добавил Мистахов.

Зеленодольский завод имени А. М. Горького - одно из крупнейших судостроительных предприятий России. В 2015 году завод отметил 120-летие своей промышленной деятельности. По официальным данным предприятия, за годы своей истории завод построил свыше 1,5 тыс. морских и речных судов, в том числе около 600 военных.

Судостроительная корпорация создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане. В ее состав вошли профильные предприятия холдинговой компании: Зеленодольский завод им. Горького, Казанский завод "Электроприбор", компании "Ак Барс металл", "Адриа винч Зеленодольск", "Волгататсудоремонт".