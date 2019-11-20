Глава Сахалина предложил планировать субсидируемые авиаперевозки на несколько лет вперед

ТАСС, 20 ноября. Субсидирование авиаперевозок необходимо планировать на несколько лет вперед, а не только на ближайший год, как сейчас, считает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в эконом-классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

"Для нашего региона принципиально важен вопрос субсидирования. В этой связи надо сказать, что постановление правительства № 1242, которое регламентирует субсидирование региональных перевозок, нужно совершенствовать. Один из моментов - необходимо планировать работу на три-пять лет. Сейчас фактически выходит приказ Росавиации на один год", - сказал Лимаренко, которого процитировали в пресс-службе Минвостокразвития, на рабочей встрече с главой министерства Александром Козловым.

По мнению губернатора, программа субсидирования должна быть среднесрочной или долгосрочной.

"Под эту программу ни новые самолеты бизнесу не купить, да и новых пилотов сложно готовить. Считаю, что можно было бы планировать и на 10 лет вперед", - сказал губернатор.

В то же время министр отметил, что работа по совершенствованию программы субсидирования ведется постоянно. По его словам, только в этом году совместно с Минтрансом РФ были скорректированы два постановления.

"Согласен, что программы субсидирования требуют дальнейшей трансформации. Чтобы в них учитывались и потребности регионов, и авиакомпаний. И конечно, важно увеличивать горизонт планирования", - согласился Козлов.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня субсидируемых маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и обратно на 2020 год. Со следующего года число маршрутов будет увеличено со 152 до 176, а субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%, что позволит поддержать цены на билеты для льготников на доступном уровне.