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Жители Кисловодска могут внести предложения по развитию курорта на специальной платформе

Это поможет экспертам определить, какие идеи и предложения наиболее актуальны для развития города

ПЯТИГОРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Предложения жителей Кисловодска Ставропольского края по развитию города соберут с помощью краудсорсинговой платформы в интернете, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"20 ноября в Кисловодске в рамках разработки Стратегии пространственного развития города запустилась краудсорсинговая платформа чего-хочет-кисловодск.рф. Каждый житель и отдыхающий Кисловодска и региона-агломерации Кавказские Минеральные Воды сможет оставить свои предложения по тому, как сделать город-курорт современным и комфортным местом для жизни и отдыха", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с помощью краудсорсинговой платформы администрация Кисловодска соберет предложения по приоритетным направлениям развития города. Среди них: курортно-туристическая инфраструктура, городская застройка, общественные пространства, транспорт, инженерная инфраструктура, досуг, социальная сфера и сфера услуг. "На сайте можно будет не только предложить свою идею или рассказать о проблеме конкретного места, но и проголосовать за понравившиеся предложения, которые оставили другие пользователи. Это поможет экспертам определить, какие идеи и предложения наиболее актуальны для развития города", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается также, что эксперты проанализируют все собранные идеи и мнения. Результаты анализа будут опубликованы на сайте, а также лягут в основу Стратегии пространственного развития Кисловодска - комплексного документа, который разрабатывается с целью превратить город в лучший лечебно-оздоровительный курорт страны в ближайшие десять лет.

"В этом проекте важно, чтобы каждый житель чувствовал свою сопричастность к развитию Кисловодска. Как показывает мировая и российская практика, краудсорсинговая интернет-платформа - эффективный инструмент привлечения широкого круга лиц к решению вопросов развития города. Он позволяет аккумулировать идеи, предложения и опыт горожан, чтобы принимать эффективные решения. Краудсорсинг подготовлен администрацией города-курорта Кисловодска при поддержке Фонда ДОМ.РФ и экспертной поддержке конструкторского бюро Стрелка", - сказано в сообщении.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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