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Филиал Финансового университета во Владикавказе готов вести подготовку госслужащих

Председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев положительно оценил перспективы подобного сотрудничества

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель первого проректора по работе с органами власти и региональному развитию Финансового университета при правительстве РФ Наталья Юдина на встрече с председателем правительства Северной Осетии Таймуразом Тускаевым заявила о готовности филиала вуза во Владикавказе проводить обучение и переобучение госслужащих.

"Говоря о перспективах совместной работы, Наталья Юдина отметила, что филиал готов оказывать Северной Осетии услуги по программам подготовки и переподготовки государственных служащих. Для осуществления этой задачи она предложила найти точки роста, разработать совместные программы по тем запросам, которые имеются сегодня в республике", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики в среду.

Тускаев положительно оценил перспективы подобного сотрудничества.

По словам Юдиной, владикавказский филиал является одним из главных стратегических объектов Финансового университета и входит в четверку лучших филиалов. Она также передала письмо от ректора университета Михаила Эскиндарова с предложением о подписании соглашения о сотрудничестве.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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