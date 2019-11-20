Гран-при первого этапа конкурса детского танца "Весна священная" останется в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Главный приз дальневосточно-сибирского этапа всероссийского конкурса в рамках национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная" получил танцевальный коллектив "Вдохновение" из поселка Кавалерово Приморского края. Об этом в среду сообщили ТАСС в оргкомитете конкурса после награждения.

Очный смотр-конкурс детских и юношеских танцевальных коллективов в рамках объединенного дальневосточного и сибирского этапа проекта состоялся во Владивостоке накануне. Члены жюри под председательством советской и российской балерины, актрисы театра и кино Илзе Лиепы отсмотрели 14 коллективов. В среду состоялось награждение победителей.

"Гран-при получил коллектив "Вдохновение" из поселка Кавалерово Приморского края. Кроме того, им был вручен сертификат на 50 тыс. рублей. Также три золотых диплома получили солистка ансамбля "Сюрприз" из Кемерово Дана Шкуратова, ансамбль также с названием "Сюрприз" из Биробиджана и Школа джаз-модерн танца из Омска. Остальные участники получили серебряные дипломы или дипломы победителей заочного этапа", - рассказали в оргкомитете.

Образцовый хореографический ансамбль "Вдохновение" работает в приморском поселке Кавалерово с населением менее 15 тыс. человек. В 2028 году он стал победителем чемпионата России по народным танцам в номинации "Народная стилизация". В этом году коллектив, в котором занимаются около 50 ребят, под руководством Натальи Лошмановой отмечает 26-летие.

Проект "Весна священная" будет поэтапно охватывать все федеральные округа России: в ноябре прошел дальневосточно-сибирский этап, в феврале и марте 2020 года пройдут центральный, северокавказский и южный, в сентябре - октябре 2020 года - северо-западный, приволжский и уральский. Лучшие коллективы смогут выступить на одной из ведущих сценических площадок города Москвы вместе с известными артистами. На всех этапах проведения отбора всем участникам конкурса, включая педагогов-хореографов, оказывается методическая помощь и проводятся мастер-классы с участием выдающихся деятелей хореографического искусства.

"Самое главное, что, помимо нашей большой программы, которую мы привезли во Владивосток, спектаклей и мастер-классов, мы начали всероссийский танцевальный марафон, - рассказала ТАСС Лиепа. - Его участниками стали как раз ребята из коллектива победителя. Сегодня прошла репетиция, и тут же съемка - они передали эстафету следующей танцевальной столице. В течение этих нескольких дней начала решаться очень важная задача: мы здесь, во Владивостоке для всего танцевального пространства поставили очень высокую планку, и нам очень верится, что танцевальные коллективы будут стремиться к тому, чтобы этому соответствовать".