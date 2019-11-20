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В Мурманской области с 2020 года могут ввести ежемесячные выплаты "детям войны"

Они будут получать ежемесячную соцпомощь на оплату жилья и коммуналки в размере 1,5 тыс. рублей

ТАСС, 20 ноября. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис внес в областную думу законопроект "О детях Великой Отечественной войны", который предусматривает для этой категории граждан ежемесячную выплату в 1,5 тыс. рублей. Деньги идут на оплату коммунальных услуг. Об этом глава региона сообщил в среду, опубликовав соответствующий пост в соцсети "Вконтакте".

"Я внес на рассмотрение областной думы законопроект "О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области". У нас таких людей больше 32 тыс., но из них около 4 тыс. раньше никаких выплат и поддержки не получали. Это несправедливо и мы это исправим. Я предлагаю признать "детей войны" и предложить людям, познавшим войну и ее последствия в совсем юном возрасте, ежемесячную соцпомощь на оплату жилья и коммуналки - 1,5 тыс. рублей", - написал Чибис.

По словам губернатора, он уверен, что депутаты областной думы поддержат эту инициативу и примут предложенный законопроект.

Как пояснила в среду ТАСС председатель комитета по социальной политике и охране здоровья мурманской областной думы Надежда Максимова, средства на эти выплаты планируется направить из областного бюджета. Она также отметила, что на данный момент в Мурманской области нет регионального закона о "детях войны", а в случае поддержки депутатами губернаторской инициативы, документ начнет действовать на территории области с 1 января 2020 года.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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